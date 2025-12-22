Mahfi Eğilmez’den 2025 analizi: Ekonomi toparlandı, sosyal göstergeler geriledi

Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı "2025 Yılı Değerlendirmesi" başlıklı analizinde, Türkiye’nin 2025 yılındaki ekonomik ve sosyal görünümünü resmi veriler ışığında ele aldı. 2021-2023 dönemindeki ekonomi politikalarının etkilerinin 2025 yılında dengelenmeye başladığını ifade eden Eğilmez; bütçe açığı, cari açık ve rezervlerdeki iyileşmeye dikkat çekerken, sosyal alanlardaki gerileme konusunda uyarılarda bulundu.

Eğilmez, resmi veriler ve yıl sonu tahminlerine dayandırdığı analizinde, gayrisafi yurt içi hasıla artışı, bütçe açığı ve cari açıktaki düşüş ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervlerindeki artışın 2025 yılına ilişkin olumlu gelişmeler arasında yer aldığını kaydetti.

Ekonomik tahribat kısmen telafi edildi

2021 yılının eylül ayında başlayan ve 2023 ortasına kadar süren yanlış ekonomi politikalarının yarattığı tahribatın, ancak 2025 yılında kısmen telafi edilebildiğini belirten Eğilmez, buna rağmen enflasyonun hâlen yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekti.

Büyümenin Türkiye’nin potansiyel büyüme hızının altında kaldığını ifade eden Eğilmez, dar tanımlı işsizlik oranının doğal işsizlik seviyelerine yakın görünmesine karşın, geniş tanımlı işsizlik oranında olumsuz bir tablo oluştuğunu aktardı.

Turizm açısından kısmi bir rahatlama sağlandı

Değerlendirmede, ekonomik toparlanmanın toplumun tüm kesimlerine eşit yansımadığına işaret edilerek, tarım sektöründeki küçülme, tarımsal ve hayvansal üretimde yaşanan kayıplar, sanayi sektöründe özellikle tekstilde görülen sıkıntılar ile asgari ücretliler ve emeklilerin alım gücündeki gerileme öne çıkan sorunlar arasında gösterildi.

Euro/dolar paritesindeki yükselişin ihracat ve turizm açısından kısmi bir rahatlama sağladığını belirten Eğilmez, ihracatın yaklaşık yarısının Avrupa ülkelerine yapılması ve turizm gelirlerinin büyük ölçüde euro cinsinden elde edilmesinin bu etkiyi güçlendirdiğini ifade etti.

Bir önceki yıla göre gerileme var

Sosyal göstergelere ilişkin bölümde ise Eğilmez, World Justice Project’in 2025 Hukukun Üstünlüğü Endeksi verilerine atıfla, Türkiye’nin ceza adaleti dışındaki tüm başlıklarda bir önceki yıla göre gerilediğini kaydetti.

Eğilmez, ekonomik kazanımların kalıcı hale gelmesi için hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, düşük gelirli kesimlerin durumunun iyileştirilmesi, tarım ve hayvancılığa yönelik kapsamlı destek programlarının hayata geçirilmesi ve yapısal reformların hızla uygulanması gerektiğini vurguladı.