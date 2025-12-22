Asgari ücret masasında işçi yok: 2026’ya giderken sorumluluk ve rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapa­cak. Bu toplantının en dikkat çekici özelliği, işçi tarafını temsilen en büyük konfederasyon olan Türk-İş’in masada yer almaması. İşveren ve hü­kümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden iti­baren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda asgari ücret belirlendiğinde, artış oranı ne olursa olsun ortaya çıkan tablo genellikle benzerdi. İster %25, ister %30, hatta %40–%50 seviyelerinde bir artış yapılsın, çalı­şanlar açısından memnuniyet oluşmuyor; bu­na karşılık tepkiler çoğu zaman işçi temsilci­lerine ve sendikalara yöneliyordu. Asgari üc­retin “yetersiz” bulunmasının sorumluluğu, masada oturan işçi tarafına yükleniyor, düşük ücret algısı sendikalar üzerinden okunuyordu.

Bu yıl ise tablo değişmiş durumda. İşçi temsil­cilerinin komisyonda yer almaması, asgari üc­ret hangi oranda artırılırsa artırılsın oluşacak memnuniyetsizliğin adresini de değiştiriyor. Artık düşük ya da yetersiz bulunan bir asga­ri ücretin sorumluluğu, “işçi sınıfının yeterin­ce temsil edilmediği” gerekçesiyle sendikalara yöneltilemeyecek. Bu durumda oklar, doğrudan hükümete çevrilecek. Dolayısıyla bu yıl asgari ücret tartışması yalnızca rakam üzerinden de­ğil, sorumluluğun kimde olduğu sorusu üzerin­den de yürütülüyor.

Asgari ücretin etki alanı: Sadece ücret değil

Asgari ücret, yalnızca ücretli çalışanların ge­lirini belirleyen bir kalem değil. Belirlenecek yeni rakam, 2026 yılı boyunca uygulanacak çok sayıda parasal sınırın ve idari yükümlülüğün de temel referansı olacak.

Yeni asgari ücretle birlikte;

-Genel sağlık sigortası primleri,

-İsteğe bağlı sigorta primleri,

-Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur primleri,

-Ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenen si­gorta primleri,

-Sosyal güvenlik borçlanmaları,

-İdari para cezaları ve idari yaptırımlar,

lSigorta primine esas kazanç alt ve üst sınır­ları otomatik olarak güncellenecek. Bu yönüy­le asgari ücret, ücretli kesimin çok ötesinde bir etki alanına sahip.

Mevcut asgari ücret ve beklenen artış

Hâlihazırda yürürlükte olan asgari ücretin brüt tutarı 26.005,50 TL. Piyasalarda dile geti­rilen beklenti, asgari ücrete %25 civarında bir artış yapılması yönünde.Bu senaryonun ger­çekleşmesi hâlinde, brüt asgari ücret 32.506,88 TL seviyesine yükselecek. Ancak artış oranı ne olursa olsun, asgari ücretin tek başına memnu­niyet yaratmaktan uzak olduğu gerçeği değiş­miyor.

Sosyal güvenlik primlerinde yeni dönem

Asgari ücret artışının mali etkisi değerlendi­rilirken, sosyal güvenlik primlerine ilişkin dü­zenlemeler de dikkate alınıyor.

-1 Ocak 2024 itibarıyla 5 puan olan sosyal güvenlik primi indirimi 4 puana düşürülmüştü.

-1 Ocak 2026’dan itibaren, imalat sektörü hariç olmak üzere bu indirim 4 puandan 2 pu­ana indiriliyor.

-Aynı zamanda malullük, yaşlılık ve ölüm si­gortası primi işveren payı 1 puan artırılıyor.

Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğin­de, sosyal güvenlik primi yükünde toplam 3 pu­anlık bir artış ortaya çıkıyor.

Sigorta primine esas kazanç tavanı da değişiyor

2026 yılı itibarıyla bir diğer önemli değişik­lik, sigorta primine esas kazanç tavanında yaşa­nacak. Mevcut uygulamada bu tavan brüt asga­ri ücretin 7,5 katı olarak uygulanırken, yeni dö­nemde 9 katına çıkarılması öngörülüyor.

Bu düzenleme, asgari ücretin üzerinde ücret alan çalışanlar için ödenen primlerin artması­na yol açacak ve ücret skalası geniş olan işlet­meler açısından ek bir maliyet etkisi yaratacak.

Sonuç

Bu yıl asgari ücret, hangi oranda artırılır­sa artırılsın, memnuniyet yaratmaktan çok so­rumluluğun kimde olduğu tartışmasını bera­berinde getiriyor. İşçi temsilcilerinin masa­da olmaması, düşük bulunan bir asgari ücretin muhatabını da netleştiriyor. 2026 yılına girer­ken açıklanacak asgari ücret; ücret artışından çok, ücret–prim–idari yükümlülükler dengesi açısından ekonomide nasıl bir çerçeve çizildi­ğini gösterecek.