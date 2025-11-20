Emeklilikte en kritik hesap: Hangi statüden emekli olacaksınız!
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Özel Banka Sandığı çalışmalarınız var peki siz hangisinden emekli olacaksınız!
İsteğe Bağlı Primler, Borçlanmalar ve Yanlış Bilinenler
Prim eksiği olan birçok kişi yıllardır aynı soruyla karşı karşıya:
“İsteğe bağlı 4B primi ödersem SSK’dan emekli olamam.”
Bu düşünce, emeklilik mevzuatının en çok yanlış anlaşılan konularından biri. Çünkü emeklilikte belirleyici olan, yıllarca hangi statüden prim ödendiği değil; son 2.520 günün hangi statüde geçtiğidir.
Bu dönemde (son 2520 gün içinde) iki statüde prim var ise SSK ve Bağ-Kur bu durumda 1.260 günden fazla Bağkur (4B) yoksa, kişi isteğe bağlı 4B primi ödese bile SSK’dan emekli olabilir. Son 2520 gün içinde birden fazla statü var ise SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı-Banka Sandığı bu durumda ise son 2520 gün içinde en fazla hangi statüden prim ödenmiş ise, o statünün şartlarına göre emekli olunur.
Dolayısıyla isteğe bağlı prim, çoğu kişinin zannettiği gibi SSK’dan emekliliği otomatik olarak ortadan kaldırmaz.
İsteğe bağlı sigorta: 4B (Bağkur) olarak işler, ama!
Türkiye’de isteğe bağlı sigorta, mevzuat gereği 4B kapsamında değerlendirilir. Ancak bu, kişinin SSK’dan emekli olamayacağı anlamına gelmez. Çünkü kritik kriter, isteğe bağlı primin statüsü değil, son 2.520 günün dağılımıdır.
Bunun yanında bazı önemli istisnalar da vardır:
-1 Ekim 2008’den önce devlet memuru olanlar, görevden ayrıldıktan sonra ilk 6 ay içinde başvururlarsa isteğe bağlı 4C (Emekli Sandığı) primi ödeyebilir.
-Bu süreyi kaçıranlar ve 2008 sonrası memurlar isteğe bağlı prim ödemek isterse zorunlu olarak 4B’ye tabi olur.
-Memurların aylıksız izin süreleri 4C’ye,
-Yurtdışı borçlanmaları ise doğrudan 4B’ye yazılır.
Bu ayrımlar, emeklilik statüsünün hangi kurum tarafından belirleneceği açısından büyük önem taşır.
Borçlanmaların en kritik etkisi: Son statüyü değiştirebilirler
Borçlanmalarda yapılan en büyük hata, statüyü nasıl etkilediğinin göz ardı edilmesidir. Oysa borçlanmaların statüye yazılma şekli birbirinden farklıdır ve yanlış bir zamanlama, yıllarca gecikmeye neden olabilir.
Yurt dışı Borçlanması: 4B Olarak Yazılır ve Ödeme Tarihinden Geriye Doğru Eklenir
Yurt dışı borçlanması, hangi ülke olursa olsun 4B statüsüne eklenir. Ancak daha önemlisi: Yurt dışı borçlanması, ödemenin yapıldığı tarihten geriye doğru hizmete eklenir.
Örneğin bir kişi Kasım 2025’te borçlanma parasını öderse, borçlanılan süreler Kasım 2025’ten geriye doğru 4B olarak yazılır.
Bu nedenle yurtdışı borçlanmaları, son 2.520 günün içine denk geliyorsa Bağkur günlerini artırarak emeklilik statüsünü tamamen değiştirebilir. Doğum, Askerlik ve Diğer Borçlanmalar: Sürenin Gerçek Yılına Yazılır
Bu borçlanmalar ise gerçek tarihe eklenir:
-2011 doğumu - 2011
-2004 askerliği - 2004
-2017 ücretsiz izin - 2017
Bu süreler son 2.520 günün içine denk geliyorsa tabloya eklenir, denk gelmiyorsa son statüyü etkilemez.
Bu fark çok önemli:
Yurt dışı borçlanması statüyü anında değiştirebilirken, diğer borçlanmalar sadece denk gelirse son 2.520 günü etkiler.
Peki son 2.520 gün nasıl hesaplanır? Planlama nasıl yapılır?
Bu hesaplama için yıllara göre statü dağılımını gösteren tablo kullanılır:
Bu tabloya:
-2025 yılında hangi statüde çalışıldıysa o statünün hanesine gün yazılır,
-2024, 2023, 2022 şeklinde geriye doğru devam edilir,
-Borçlanmalar tabloya yukarıda açıklanan statü kurallarına göre eklenir.
Sonunda ortaya şu sonuç çıkar:
Son 2.520 gün içinde en fazla gün hangi statüde ise, kişi o statünün şartlarıyla emekli olur.
Yani;
-SSK günleri fazlaysa - SSK’dan emeklilik
-Bağkur fazlaysa - Bağkur emekliliği
-4C fazlaysa -Emekli Sandığı emekliliği
-Banka Sandığı fazlaysa-Banka Sandığı emekliliği
Doğru planlanmayan bir tablo, bir kişinin SSK’dan emekli olabilecekken Bağkur’a düşmesine, dolayısıyla daha geç ve daha maliyetli emekli olmasına neden olabilir.
Sonuç: Emeklilik tesadüf değil, doğru planlama işidir
Emeklilik planlamasında her adım kişiye özeldir.
İsteğe bağlı prim ödemek, borçlanma yapmak, statü değiştirmek veya son yıllarda hangi statüden çalışılacağına karar vermek; hepsi doğrudan emeklilik tarihini ve statüsünü etkiler. Yanlış yapılacak tek bir işlem:
-Statünün değişmesine,
-Emeklilik yaşının uzamasına,
-Daha fazla prim maliyetine,
-Gereksiz zaman kaybına
yol açabilir.
Bu nedenle prim eksiği olanların, borçlanma yapacakların ve özellikle yurtdışı borçlanması planlayanların son 2.520 gün hesabını doğru yapması, hatta profesyonel destek alması büyük önem taşır.
