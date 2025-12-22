Her yıl emekliye zam yapılıyor. Ocak ayında TÜİK'in açıklayacağı enflasyona göre 6 aylık fark hesap edilip zam oranı netleşecek. Milyonlarca emekli enflasyona ezilmek istemezken seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Dillerden düşmeyen soru ise "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı" oluyor.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Emeklinin zam oranı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü belli olacak. Zam oranlarının netleşmesinden sonra hükümet kanadından seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı açıklanacak. Beklentiler emekliye bir ufak bir ek zam yapılacağı yönünde...