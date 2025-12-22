Emrullah Erdinç kimdir? Kaç yaşında, nereli, kariyeri ve hayatı... Emrullah Erdinç neden gözaltına alındı? Emrullah Erdinç uyuşturucu mu kullandı?

1977 yılında İstanbul’da doğan Emrullah Erdinç, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Eğitim ve meslek hayatının büyük bölümünü İstanbul’da sürdürmüştür.

Emrullah Erdinç, gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın gazetesinde adım attı. Daha sonra Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabir olarak görev alarak yazılı basında önemli deneyimler kazandı.

1999 yılında ATV Haber Merkezine katılan Erdinç, televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Ardından Sabah gazetesinde “Üstü Çizilmiş Kişiler” başlıklı köşe yazılarıyla dikkat çekti.

Daha sonra CNN Türk Haber Merkezinde polis ve adliye muhabiri olarak çalışan Erdinç, bu alandaki uzmanlığıyla kamuoyunda tanınan isimlerden biri haline geldi.

Emrullah Erdinç, 2018-2023 yılları arasında Kanal D Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. Bu dönemde haber yayıncılığı, editoryal yönetim ve haber politikalarının şekillenmesinde aktif rol aldı.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Erdinç, Sedat Simavi Ödülü’ne layık görülen gazeteciler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra edebi çalışmalara da imza atarak medya dünyasının yanı sıra yazın alanında da üretken bir profil sergiledi.

Emrullah Erdinç, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un yönetiminde HaberTürk TV de program yapıyordu.

Emrullah Erdinç, evli olup bir çocuk babasıdır.