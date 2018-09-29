29 Eylül 2018

Almanya'ya devlet ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin'den ayrılarak Köln'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camisi'nin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için Avrupalı Türkler Köln'ne akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta bir konuşma yapması bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'den, özel uçak “CAN" ile Köln kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Berlin Tegel Havalimanı’nın askeri bölümünden Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln'deki Diyanet İşleri Merkez Camisi çevresinde Avrupalı Türkler ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarıyla toplanmaya başladı.

Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişi toplandı.

Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

Merkel ile kahvaltı

Berlin temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakan Angela Merkel ile kahvaltıda bir araya geldi.



Kahvaltıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel'in çalışma kahvaltısı yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül perşembe günü geldiği Berlin’de dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, ardından Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Dün akşam da Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna yemek vermişti.