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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, gerek Irak gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin daha geliştirmesine ilişkin adımların yanı sıra başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.

İki Cumhurbaşkanı, gerek Irak gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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