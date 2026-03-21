Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz’u kutladı: Barışa vesile olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Nevruz Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, gönül ve kültür coğrafyasının dört bir yanındaki kardeşlerin Nevruz’un coşkusunu paylaştığını belirterek, “81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir yanında aynı duygularla nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Nevruz Anma Günü Etkinliği’nin bu yıl Gaziantep’te gerçekleştirileceğini hatırlatan Erdoğan, nevruzun coşku, neşe ve birlikteliği simgelediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Kırgızistan’dan Özbekistan’a, Türkmenistan’dan KKTC ve Macaristan’a kadar tüm dost ve kardeş ülkelerin Nevruz Bayramı’nı tebrik ettiğini ifade etti.

Suriye, Irak ve savaşın yol açtığı sorunlarla mücadele eden İran halkının da Nevruz’unu kutlayan Erdoğan, bu anlamlı günün bölgede barışa vesile olmasını diledi. Nevruzun baharın müjdecisi ve tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Nevruzun ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum” dedi.