Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: Ulaşım projesi için acele kamulaştırma kararı
Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kapsamında YHT garına erişimi sağlayacak yol ve bağlantı projeleri için Nilüfer ve Osmangazi’de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi çerçevesinde, hattın üzerine yapılması planlanan YHT gar binasına ulaşımı sağlayacak kara yolu ile istasyon bağlantı yollarının inşası için Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatlar kamulaştırılacak.
Söz konusu taşınmazlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yöntemiyle alınarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.