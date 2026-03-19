Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: Ulaşım projesi için acele kamulaştırma kararı

Bursa’da ulaşım yatırımları kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi çerçevesinde, hattın üzerine yapılması planlanan YHT gar binasına ulaşımı sağlayacak kara yolu ile istasyon bağlantı yollarının inşası için Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatlar kamulaştırılacak.

Söz konusu taşınmazlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yöntemiyle alınarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.