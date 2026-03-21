Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Nevruz kardeşliğin ve birliğin simgesidir

Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Nevruz’un baharın müjdecisi, yeniden dirilişin ve umudun simgesi olduğunu belirterek, “Nevruz kutlu olsun, Newroz pîroz be.” ifadelerini kullandı.

Nevruz’un gönül coğrafyasının dört bir yanında birlik ve kardeşlik duygularının tazelenmesine, bolluk ve berekete vesile olmasını dileyen Yılmaz, mesajında bölgenin kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Yılmaz, paylaşımında, bölgede savaşların değil barışın dilinin, ötekileştirmenin değil bir arada yaşama kültürünün hakim olduğu günlere ulaşılması temennisinde bulundu.