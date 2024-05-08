Danıştay'dan EGM kararı: Genelge iptal edildi
Danıştay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelgesi"nin iptaline karar verdi.
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Danıştay 10. Dairesi, ; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelgesi'nin iptaline karar verdi.
Diyarbakır Barosu'nun internet portalında yayımlanan kararda, "Baromuzun; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Ses ve Görüntü Kaydı Alınmasına İlişkin Genelgesi'nin iptali için Danıştay'da açtığı davada; Anayasa'nın 7 ve 13.maddelerine aykırılık gerekçesi ile 'Genelgenin İptaline' karar verildi" ifadeleri yer aldı.