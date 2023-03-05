Davutoğlu'ndan teşkilata çağrı! Cumhurbaşkanı yardımcıları ilan edilecek
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun parti teşkilatlarına önemli bir çağrıda bulunduğu iddia edildi. Davutoğlu'nun tüm ilçe ve il teşkilatlarını Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet ettiği, burada ittifakın "Cumhurbaşkanı adayının ve cumhurbaşkanı yardımcıları adaylarının ilan edileceğini" duyuracağı belirtildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, parti teşkilatlarına dikkat çeken bir çağrıda bulunduğu belirtildi.
Habertürk TV'de Kübra Par, 6 Mart Pazartesi günü 14.00'te yapılacak Millet İttifakı toplantısının ardından saat 17.00 için Davutoğlu'nun teşkilatlara çağrıda bulunduğunu, tüm ilçe ve il teşkilatlarını Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet ettiğini aktardı.
Davutoğlu'nun burada ittifakın "Cumhurbaşkanı adayının ve cumhurbaşkanı yardımcıları adaylarının ilan edileceğini" duyuracağı belirtildi.