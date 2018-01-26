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Demircan: Afrin'de 14 kayıp var, üçü Türk askeri

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonunda 14 kayıp olduğunu belirterek, "3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu" diye konuştu.

Demircan: Afrin'de 14 kayıp var, üçü Türk askeri
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Harekatta durumu ağır olan askerin olmadığını belirten Demircan, 130 yaralının 82'sinin taburcu edildiğini belirtti.

"3 askerimiz kayıp"

Demircan, harekatta 14 kayıp olduğunu belirterek, "3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu" diye konuştu.

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