Deprem bölgelerinde akrep ve yılan sokması artışları yaşanıyor

6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken deprem bölgesinin hastanelerin acil bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ulusal kongrede, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilk saatlerden itibaren bölgeye koşan acil tıp uzmanları bir araya geldi.

Kongrede depremden en çok etkilenen 10 ilin acil tıp uzmanlarının bir araya geldiği, "Deprem Çalıştayı" gerçekleştirildi.

TATD Afet Grubu Sekreteri Doç. Dr. Sarper Yılmaz, bölge halkı arasında acile başvurularda, akrep ve yılan sokmalarının dikkat çekmeye başladığını belirtti.

Yaşam şartları daha da zorlaştı

"Çevresel aciller dediğimiz başvurularımız arttı." diye konuşan Doç. Dr. Yılmaz; yılan sokması, akrep sokması gibi ya da vatandaşların her zaman temiz suya ulaşamaması nedeniyle göz enfeksiyonlarını çevresel aciller olarak örnekledi. Havaların ısınmasıyla birlikte yaşam şartlarının zorlaştığını ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, "Acillere de çok ciddi bir hasta başvurusu olarak yansıyabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

Örneğin kışın, karbonmonoksit zehirlenmesi çok yaşadık deprem sonrası süreçte. İnanılmaz derecede soba zehirlenmesi vakaları görüyorduk acillerde. Mevsim değiştikçe, hava koşulları değiştikçe, yılan, akrep sokmaları ile karşılaşmaya başladık. O yüzden tüm bunlarla ilgili ne yapılabilir, nasıl önlemler alınması gerekli, çözümü ne olur, bunlara dair bir rapor hazırlayıp bakanlığa vereceğiz.