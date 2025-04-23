Deprem sonra İstanbul Havalimanın'da uçuşlar devam ediyor
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı’nda operasyonların aksamadan sürdüğü açıklandı. Pasaport kontrol noktaları, teknik sistemler ve terminallerde herhangi bir sorun yaşanmadı.
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İstanbul Havalimanı'nda 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşların sorunsuz sürdüğü açıklandı.
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı kaydedildi.
Pasaport kontrol noktası, bosphorus bölgesinde ve hiçbir terminalde problem olmadığı belirtilirdi.
Pasaport kontrol noktasında yolcu geçişinin sürdüğü, teknik ve elektrik sistemleri dahil binalarda da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.