Deprem sonrası hasar tespit çalışması: 90 bin 609 bina yıkık ve ağır hasarlı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde afet bölgelerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Deprem bölgesinde 684 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Bakan Kurum, 90 bin 609 binada bulunan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Enkazlar nerelere dökülecek?

Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının en geç bir hafta içinde tamamlanacağını belirterek, enkaz kaldırma çalışmalarının özenle yürütüldüğünün altını çizdi.

Enkazların nerelere götürüleceği bilgisini de veren Kurum, önce ağır hasarlı binaların yıkımının yapılacağını ve bu enkazların şehirlere zarar vermeyecek döküm alanlarına gönderileceğini söyledi. Enkazlarda ayrıştırılabilecek tüm malzemelerin geri dönüşüme tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.

Yeni konutların yapımı ne zaman başlayacak?

Deprem bölgelerine yapılacak yeni konutlar hakkında da bilgi veren Bakan, bugün itibariyle depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini belirterek, ilk 30 bin konutun projelendirme çalışmalarının tamamlandığını bu 30 bin konutun ise mart ayı itibariyle inşasına başlanacağını söyledi.