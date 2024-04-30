Dervişoğlu'ndan 'yeni Anayasa' mesajı: Parlamenter sisteme geçiş emaresi taşırsa konuşuruz

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu için bugün Meclis'te mazbata töreni düzenlendi. Dervişoğlu, mazbata töreninin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, görevde olduğu sürece her şeyin açık ve şeffaf olacağını, millete hizmet için geldiğini belirtti. İYİ Parti lideri yeni anayasa çalışmalarına dair "Parlamenter sisteme geçiş emaresi taşırsa konuşuruz. Bunu tek başıma yapamayacağım. Biz milletin yanında olacağız. Bu büyük devletin bekasının yanında olacağız. " dedi.

'Kendisinden tebrik beklemedim'

İYİ Parti lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İhaneti tebrik etmeyiz" sözlerine "Kendisinden tebrik beklemedim. Bazı beyanları var. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum." yanıtını verdi.