DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? DGS tercih tarihi belli oldu mu?

DGS tercih başvuruları için heyecanlı bekleyiş. Her gün yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. ÖSYM'nin resmi sitesi ve sosyal medya hesabı ziyaretçi akınına uğrarken "DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusu art arda geliyor.

DGS tercihleri başladı mı?

2026 DGS tercihleri 18 Ağustos 2026 Salı günü başlamış değil. Geçen sene DGS sonuçları 14 Ağustos'ta erişime açılmış, tercihler 28 Ağustos'ta yapılmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde 2026 yılı DGS tercihlerinin 27 Ağustos'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.