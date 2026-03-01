Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattıkları operasyonlar ele alınırken son durumlara dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ