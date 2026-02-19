DMM, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin iddiaları yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Türkiye'yi Somali'deki petrol aramaları başta olmak üzere enerji alanında tek taraflı kazanç elde eden bir ülke gibi konumlandırmaya çalışan iddialar açık bir dezenformasyon olup Türkiye-Somali arasındaki karşılıklı işbirliğini hedef alan kasıtlı bir çarpıtmadır.

TPAO ile Somali Petrol Otoritesi arasında imzalanan anlaşma, doğal kaynakların Somali halkına ait olduğunu açıkça hükme bağlamaktadır. Türkiye-Somali ilişkileri iki egemen, dost ve kardeş ülke arasında karşılıklı işbirliğiyle devam etmektedir. Her geçen gün birçok alanda güçlenmekte olan bu dayanışmayı hedef alan kara propaganda niteliğindeki dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."