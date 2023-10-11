Domuz nöbeti tutan adam yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Merkeze bağlı Akyamaç köyündeki ceviz bahçesinde oğlu Abidin D. (50) ile domuz nöbeti tutan Rıza D. (81), ses gelen bölgeye doğru tüfekle ateş etti.

Babasının ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, Abidin D'nin göğsüne isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza D, sağlık ekipleri ile yakınlarına haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abidin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Abidin D'nin cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Rıza D, jandarma tarafından gözaltına alındı.