Dört sandalyeye 106 aday

08 Mayıs 2018

AK Parti’de 24 Nisan'da başlayan ve 2 Mayıs’ta sona eren milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde 7 bin 340 kişi partiye başvuruda bulundu. Aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcıları başkanlığındaki 14 alt komisyon adaylarla mülakatlara başladı.

AK Parti'de aday adaylarının illere göre dağılımı da belli oldu.

Aday adaylığına en fazla başvuru İstanbul'dan geldi. TBMM'ye 3 seçim bölgesinden 98 milletvekili gönderecek İstanbul'da bin 388 kişi milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu. İstanbul'da 1. Bölgeden 498, 2. Bölgeden 405, 3. Bölgeden ise 485 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı.

İstanbul'u, 600 aday adaylığı başvurusu ile Mecliste 3 seçim bölgesinden 36 vekille temsil edilecek Ankara ve 305 başvuru ile 14 milletvekili çıkaracak Şanlıurfa takip etti.

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan ve Mecliste 2 seçim bölgesinden 28 sandalyeye sahip İzmir'de milletvekili aday adaylığı için 216 kişi başvurdu.

Bursa'dan 304 aday adayı

Geçtiğimiz yıllarda 18 milletvekili çıkaran ve tek bölge ile seçime giren Bursa, 24 Haziran'da 2 bölgeden 20 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Bursa'da 20 sandalye için 304 aday adayı başvuru yaptı.

TBMM'ye 15 milletvekili gönderecek Konya'dan 233, 12 milletvekili gönderecek Diyarbakır'dan 213, 8 milletvekili gönderecek Van'dan 169, 13 milletvekili gönderecek Mersin'den 166, 14 milletvekili gönderecek Gaziantep'ten 151, 15 vekil gönderecek Adana'dan 149, 6 milletvekili gönderecek Erzurum'dan 137, 11 milletvekili gönderecek Hatay'dan 133, 16 vekil gönderecek Antalya'dan 126 aday adaylığı başvurusu yapıldı.

Mecliste 8 milletvekili ile temsil edilecek Aydın'da 57, 9 milletvekili ile temsil edilecek Balıkesir’de 70, 8 milletvekili ile temsil edilecek Denizli'de 46, 7 milletvekili ile temsil edilecek Eskişehir’de 41 aday adayı, milletvekili adayı olabilmek için yarışıyor.

Kayseri'de 10 adaylık için 94, Kocaeli'de 13 adaylık için 108, Malatya'da 6 aday adaylığı için 74, Manisa'da 10 aday adaylığı için 78, Kahramanmaraş'ta 8 adaylık için 111 aday adayı mülakatlarda ter dökecek.

TBMM'ye 6 milletvekili gönderecek Mardin'de 92, 7 milletvekili gönderecek Muğla'da 54, 6 milletvekili gönderecek Ordu'da 67, 7 milletvekili gönderecek Sakarya'da 79, 9 milletvekili gönderecek Samsun'da 103, 7 milletvekili gönderecek Tekirdağ’da 61, 6 milletvekili gönderecek Trabzon’da 59 kişi milletvekili aday adaylığı için AK Parti'ye başvurdu.

26,5 kat fazla başvuru

Çıkaracağı milletvekili sayısına oranla en yüksek başvuru, 4 adaylık için 26,5 kat fazla aday adayının müracaat ettiği Ağrı'dan geldi. Ağrı'da 4 milletvekilliği için 106 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı. Adıyaman'da ise 5 milletvekilliği için 94 aday adaylığı başvurusu yapıldı.

Çıkaracağı milletvekili sayısı 2 olan Gümüşhane'den 22, Kırşehir'den 21, Sinop'tan 19, Bartın'dan 18, Çankırı'dan 17, Erzincan'dan 16, Iğdır'dan 14 kişi aday adayı oldu.

En az başvuru Tunceli'den

AK Parti'ye en az milletvekili aday adaylığı başvurusu ise TBMM'ye 2 milletvekili gönderecek Tunceli'den geldi. Bu ilden 5 kişi aday adaylığı için başvurdu.

TBMM'de 1 milletvekili sandalyesine sahip Bayburt için ise 11 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Kaynak: AA