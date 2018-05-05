Dörtlü ittifak protokolü bugün YSK'ya sunulacak
Dört partinin hazırladığı ortak metin bugün yüksek seçim kuruluna sunulacak.
AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı hamle olarak CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran'daki erken seçimlerde milletvekilliği konusunda güç birliğine gitti.
Muhalefetin oluşturduğu dörtlü ittifak protokolü bugün saat 15.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilecek.
Demokrat Parti adaylarının İYİ Parti listelerinden seçime girmesi konusunda da anlaşma sağlanmıştı.
İttifakın isminin "millet ittifakı" olabileceği konuşuluyor.