ECZANELER AÇIK MI? Bugün eczaneler çalışıyor mu? Arefe günü (9 Nisan) eczaneler açık mı?

Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Bayram tatilinin başlamasıyla gözler sağlık kurumlarının çalışma saatlerine çevrildi. Peki, bugün (8 Nisan) ve yarın (9 Nisan) eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır? İşte, 8-9 Nisan eczane çalışma saatleri...

Bugün eczaneler açık mı?

8 Nisan pazartesi günü eczaneler açık olurken 9 Nisan salı günü arefe olduğundan eczaneler yarım gün açık olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır?

Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Hasteneler bayramda çalışıyor mu?

Hastaneler, 9 Nisan 2024 salı günü, öğlene kadar mesai yapacak. Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.