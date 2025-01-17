Edip Akbayram'ın kızı sanatçının son sağlık durumunu açıkladı
Müzik dünyasının sevilen ismi Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği iç kanama sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının kızı Türkü Akbayram, sosyal medyada babasının öldüğüne dair çıkan haberlere tepki gösterdi ve sanatçının son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Zatürre tedavisi sonrası düşme sonucu iç kanama geçiren ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Edip Akbayram'ın durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. İkinci ameliyatını geçiren sanatçının bugün uyandırılması bekleniyor.
Sanatçının ailesinin hastane önündeki bekleyişi sürerken, kızı Türkü Akbayram, sosyal medyada çıkan 'Edip Akbayram öldü' haberlerine tepki gösterdi ve sanatçının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"Sağlık durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Yarın (bugün) uyandırılması planlanıyor” diyen Türkü Akbayram sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.