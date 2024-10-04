Eğitimde köklü değişiklik gündemde: 4+4+4 sistemi gözden geçiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen “Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu” Ankara'da gerçekleştirildi.

Sempozyumda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, eğitim sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde köklü değişiklikler yapılabileceğine işaret eden Yelkenci, 4+4+4 eğitim sisteminin son dört yılına yönelik yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, konuşmasında beceri temelli bir müfredatın önemini vurguladı ve mevcut sistemin öğrencilerin potansiyelini yeterince değerlendirmediğini belirtti.

Yelkenci, “Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla değerlendiren yaklaşımın, yetersiz kalacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçişte, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte, öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistem geliştirmek kaçınılmazdır” dedi.

4+4+4 sistemine yeniden bakış

Özellikle 4+4+4 sisteminin son dört yıllık bölümünün yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yelkenci, bu dönemin öğrencilerin becerilerini tam anlamıyla ortaya koyabilmeleri açısından kritik olduğuna işaret etti.

Yelkenci, “Kademeler arası geçişi ele alırken, 4+4+4 sisteminin son dört yılını yeniden değerlendirmemiz gerektiği aşikardır. Eğer bu adımları bugünden atmazsak, gelecekte daha büyük zorluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır” şeklinde konuştu.

Yelkenci’nin açıklamaları, eğitim sisteminde köklü değişikliklerin habercisi olarak yorumlandı. Öğrencilerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini savunan Yelkenci, mevcut sistemin kısıtlı kaldığını ve bu alanda yapılacak düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeler yolda

Konuşmasında ileriye yönelik öngörülerde de bulunan Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin eğitim sistemini, öğrencilerin becerilerini geliştiren ve onları daha donanımlı bireyler haline getiren bir yapıya kavuşturmanın hedeflendiğini ifade etti.

Eğitimde yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra becerilerinin de değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.