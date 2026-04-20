EKPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Kamuya atanmak isteyen engelli memur adayları EKPSS 2026'da dün ter döktü. Büyük bir heyecana sahne olan sınav sonrası sonuç tarihi yoğun şekilde aratılıyor. Herkesin dilinde aynı soru var: EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 EKPSS sonuçları ÖSYM'nin açıklamış olduğu takvime göre 14 Mayıs'ta ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.