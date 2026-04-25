EKPSS sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sonuç tarihi belli mi?
Engelli kamu personeli olmak isteyen adayların katıldığı EKPSS’nin ardından süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Netlerini hesaplayanlar asıl sonuca ulaşmak istiyor. ÖSYM daha önce sonuç tarihini duyurmuştu. Bu bilgiye sahip olmayanlar "EKPSS sonuçları ne zaman ilan edilecek" sorusuna cevap arıyor.
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin daha önce yayımladığı sınav takvimine göre 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs'ta erişime açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.