Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için sosyal medya hesabında videolu mesaj yayımladı.

İşçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlayan İmamoğlu "İstanbul'un ve Türkiye'nin üreten alınterileriyle ülkemizi sırtlayan işçileri ve emekçileri 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. 1 Mayıs aynı zamanda dayanışma demektir. 5 yıl boyunca vatandaşını ayırt etmeden dayanışmacı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik sergilemeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin 31 Mart seçimi ile hassas bir sürece girdiğini belirten İmamoğlu'nun, konuşması şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde 31 bin olan sendikalı çalışan sayısı bugün gururla ifade etmek isterim ki tam 83.000’e ulaşmıştır. Yedi iş kolundaki sekiz sendika sayısı 12 işkolunda 15 sendikaya çıkmıştır ücretler ve çalışma saatleri çalışan lehine Kurumumuzda iyileştirilmiştir. Unutmamak gerekir ki Türkiye 31 Mart seçimi ile artık son derece hassas bir sürece girmiştir. Bu süreç sendikalarımızın da sorumlulugunu arttırmakta tüm süreçleri tek bir açıdan değil farklı perspektiflerden analiz etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde şikayet konusu olan hususların çözümü yine sahipsiz kalacaktır. En yüce değer olan emeğin sömürülmediği, sosyal adaletin sağlandığı, iş güvenliğinin güvence altında ve en güçlü şekilde sağlandığı, sendikal örgütlenmenin yaygınlaştığı bir Türkiye’yi gerçekleştirme yolunda 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramınız kutlu olsun. Kadınların çalışma hayatında güçlü şekilde temsil edildiği, çocuk işçilerin okullarına döndüğü, çalışma saat ve koşullarının Avrupa standartlarına getirildiği bir Türkiye’yi oluşturma yolunda 1 Mayıs uluslararası işçi bayramınız kutlu olsun. Eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile yoksulluğun söküp atıldığı, refah ve toplumsal barışın sağlandığı bir Türkiye hayali yolunda 1 Mayıs kutlu olsun. Emeğin teknolojiyle buluştuğu, emekçinin zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağladığı, mutluluk ve emeğin birlikte harmanlandığı bir Türkiye adına yaşasın 1 Mayıs diyorum. Tüm emekçilerin o güzel ellerinden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun."