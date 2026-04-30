Emekli bayram ikramiyesi yükselecek mi? Bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplara geçecek?

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı'nı beklerken emeklilerin gündeminde de bayram ikramiyesi yer alıyor. 27 Mayıs'ta kutlanacak bayrama haftalar kala milyonlarca emekli ikramiyenin artıp artmayacağını ve tarihini merak ediyor. İşte konuya dair son durum...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihi hakkında hükümetten bir tarih henüz gelmedi. İkramiyelerin 18 Mayıs'tan itibaren tahsis numarasına göre yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemişti. Kurban Bayramı'nda da biz zam beklenmiyor.