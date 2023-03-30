En düşük emekli maaşında artış içeren teklif TBMM'de

Genel Kurul'da, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere'de "Kıbrıs" konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Başkanlık Divanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a yapılan saldırıyı kınadığımızı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.