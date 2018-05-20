Erdoğan: 24 Haziran'da ülkemizin gelecek bir asrının tercihini yapacağız

20 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz Türkçe'yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın anadilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz." dedi.

"Yurt dışından emekli vatandaşlarımız için çalışmalara başlayacağız"

Erdoğan, "Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda seçimin hemen ardından adım atmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.

"TRT Türk'ü yeniden yapılandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Türk'ün yeniden yapılandırılarak yurt dışındaki vatandaşlara daha geniş hizmet sunacağını belirtti.

"Ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenliler gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. İnşallah bu oyunu da hep birlikte bozacağız." şeklinde konuştu. Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır. Sizlerden benim ricam yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki aramızdaki küçük farklılıkları, büyük hedeflere yürümenin önüne bir engel olarak koymayalım."

"24 Haziran'da gelecek bir asrın tercihini yapacağız"

Erdoğan, "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız." dedi.

Kaynak: AA