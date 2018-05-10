Erdoğan, Destici ile görüştü

10 Mayıs 2018

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasilerin görüşme trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Erdoğan'ı bina girişinde Destici ve partililer karşıladı. Erdoğan ve Destici'nin görüşmesi sona erdi.

Görüşme sonrası ikili kameraların karşısına geçerek kısa bir basın açıklamasında bulundu.

Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki süreçte ne yapabiliriz onu konuştuk. Zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu çalışmaları, görüşmeleri yapacağız. Kampanyayı en başarılı şekilde yürüteceğiz" dedi.

BBP lideri Destici ise, "Cumhur İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı adayı var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tüm mazlum milletlerin de gözü Türkiye'deki seçimde. Onların Cumhur İttifakı için dua ettiklerini biliyorum" diye konuştu.