Erdoğan: Kentsel dönüşüm ilk maddemiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi. Erdoğan, İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Başı rahmet, ortası marifet, sonu edebi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in ikinci günündeyiz. Ülke ve millet olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımız ile ağır yıkımın acısı yüreklerimizdedir.

Depremde yitirdiğimiz insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Kaybımız, acımız öylesine derin ki, anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Vefat edenlerin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır.

"1,5 ayda kalıcı konutların başladığı döneme girdik"

11 ilimizi ve özellikle de Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır. Attığımız her adım ve projeyi bu gayeyle planlıyoruz. 1,5 ay içinde arama kurtarmanın bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, kalıcı konutların inşasına başlandığı döneme girdik.

Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış ya da kurulmuştur. AFAD tarafından 22 bin bağış olarak da 14 bin olmak üzere 36 bin konteynerin altyapısı kurulumu nakli sürmektedir.

101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır

Mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir. 309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır. Birileri bize kalıcı konutların yapımı, kadim şehirlerimizin imarı ve ihyası konusunda acele ettiğimizi söylüyor. İleri sürülen gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını Van, Elazığ depremlerinde yaptığımız çalışmalarda gördük.

Bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik

Milyonlarca insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek sabrı dermanı da yoktur. İşte biz bunun için 1 yılda 319 bin Konut yaparak altyapısıyla, iş yerleriyle tüm ihtiyaçları tamamlayarak şehirleri ayağa kaldırma sözü verdik. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin, bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik.

Hatay yaralıyken kalan 8 vilayet sağlıklı olamaz

Dünyada 500 kilometrelik alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelen başka ülke bulamazsınız. Türkiye devletinin gücü, hükümetinin kararlılığıyla bunu başarmıştır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz yeni hedeflerine ulaşabilmesinin birinci şartı deprem yaralarını sarmaktır. Hatay yaralıyken kalan 8 vilayet sağlıklı olamaz.

Kentsel dönüşüm ilk ve taviz verilmez maddemiz olacak

14 Mayıs seçimlerinde yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın taviz verilmez maddesi olacak.