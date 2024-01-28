Erdoğan'dan kilise saldırısı sonrası ilk açıklama: Failler kısa sürede yakalanacak

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde bugün pazar ayini sırasında maskeli iki kişi saldırı düzenlemiş, bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası failler olay yerinden kaçarken, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın saldırı sonrası Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak'la telefonda görüştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold… pic.twitter.com/htQMqiXgPX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 28, 2024

Altun şunları yazdı: "Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti."