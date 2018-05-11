Erdoğan'ın seçim şarkısı ilk kez dinletildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı ilk kez oradaki vatandaşlara dinletildi. Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde “Eroğlu Erdoğan” şarkısını kullanacak. İşte şarkının sözleri:

"Kutlu bir toprak

Şanlı bir ecdat

Tarih bizsiz yazılmıyor

Durmadık biz hiç

Hep yola devam

Hizmet aşkı hiç bitmiyor

Yerlisiyle millisiyle

Vatan millet el ele

Yedi düvel gelse de

Büyük Cumhur seninle

Varmak için menzile

Kalktı şaha Türkiye

Biz özünden tanırız

Eroğlu Erdoğan’ı

Yiğit bir anadan doğan

Er oğlu Erdoğan

Zalimlere korku salan

Recep Tayyip Erdoğan

Milletine aşık olan

Recep Tayyip Erdoğan"

Partililere hitap eden Erdoğan, 81 ildeki gençlere selamlarını ileterek, "Buradan milletimizin huzuru, devletimizin bekası için canlarını hiçe sayan Mehmetçik'lerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı selamlıyorum. Buradan mazlum coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın her yerinde kalbi bizimle çarpan genç kardeşlerimizi selamlıyorum." diye konuştu.

"Zor olan seçmektir"

"Zor olan seçilmek değil, seçmektir." anlayışıyla seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Gençlerimize inandığımız, güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençler, size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti ve yarınların modern Türkiyesi'ni gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Seçme hakkına sahip olan bir gencin seçilme yeterliliğinin de bulunduğuna inandık ve adım attık. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, bizim kadar itimat eden bir başka parti yoktur." Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nın 1,5 milyon civarındaki üye sayısının, diğer partilerin toplam üye sayılarının bile üzerinde olduğuna işaret ederek, "Bunun için diyorum ki AK Parti gençlerin partisidir, AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, gençlerimizin vizyonlarını, bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik. İşte bunun için 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır." diye konuştu.

Kongre öncesi salon önünde bekleyen gençlere hitap etti

Erdoğan, Ankara Spor Salonu önünde de kendisini bekleyen gençlere hitap etti.

"Biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz?"

AK Parti iktidarının eserinin olmadığı bir yer bulunmadığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 vilayetin 81'inde biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz? Hak ve özgürlükler bizle geldi, benim başörtülü bacılarım, kızlarım, onların elinden üniversiteye gitme hakkını aldınız ama AK Parti ile üniversite kapıları onlara da açıldı mı? Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar, eğitim özgürlüğü diyorlar, şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi? Özgürlük bu.

Şimdi şurada başı açık, başı örtülü benim kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu yıkıldı mı, bu ülke yıkıldı mı? Bunlar kardeş, kardeş. Biz kardeşi kardeşle barıştırdık. Şu anda işte bizim özellikle de AK Parti Gençlik Kollarının çatısı altındaki renk bu, tablo bu, ayrımcılık yok ama onlar ayırdılar, onlar böldüler, biz bütünleştirdik, farkımız bu."

Bursalı gençlerin "Bursa seninle gurur duyuyor" şeklindeki tezahüratlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bursa'yla nasıl gurur duymayız? Bursa bizim tarihi başkentimiz." karşılığını verdi.

Rabia işareti yaparak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ifadelerini gençlerle tekrarlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 81 milyon tek milletiz, niye? Bizi yaradan Allah öyle emrediyor da onun için. Bizde ayrımcılık yok dedik ya Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, 81 milyon tek millet. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik ama bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı ve bunlar bir de parti kurarak tehditlerle maalesef benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler, çukurlar açtılar. Güneydoğu Anadolu'yu maalesef adeta atık su kanalları gibi böldüler, parçaladılar. Onlara gereken dersi verdik mi? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de. Ne dedim, 'inlerine gireceğiz' dedim. Girdik mi? Sonunda şu anda kaçacak delik arıyorlar mı? Bu milletin huzuruna kastedenlere biz buraları zindan ederiz, zindan."

Tek bayrak vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim şu güzel bayrağımıza eş bayrak tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanından, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Her şehit bir yıldızdır. Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Bu vatanımızı bölemeyecekler, böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Çok meraklı olanlar varsa Pensilvanya'ya buyursunlar gitsinler, Pensilvanya. Yol paralarını da veririz, gitsinler, zira onlara bu topraklarda yer yok, işte onun için yakaladığımızı içeri atıyoruz, atacağız. Niye? Bu milleti böldüler, bu milleti parçaladılar. Gençlerimizi birbirine düşürdüler, annesinden, babasından ayırdılar. O bakımdan bunlara gereken dersi sonuna kadar vereceğiz. Öyleyse bu Rabia'mızı gerçekleştirmek için ne yapacağız? Gençler, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz yok. Birbirimizi akraba, makam, mevki, bundan dolayı sevmeyeceğiz, birbirimizi Allah için seveceğiz."