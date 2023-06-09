Erzincan'da korkutan deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Erzincan'ın çayırlı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.49'da merkez üssü Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 16.52 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.