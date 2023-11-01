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Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Haber Merkezi
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Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.