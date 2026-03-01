Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldü mü, yaşıyor mu?
ABD-İran savaşında İran Dini Lideri Hamaney ve üst düzey komutanlar öldürülürken flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre Eski İran cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da saldırı da öldü. Peki bu söylenti gerçek mi?
ABD-İran savaşında ölü sayısı her geçen dakika artıyor. İran Dini Lideri Hamaney'in öldürülmesi İran'da şok etkisi yaratırken eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da öldürüldüğü öne sürülüyor.
Mahmud Ahmedinejad öldü mü?
İran'ın yarı resmi Mehr, İran'ın 6. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ahmedinejad!ın İsrail saldırısında ölüdüğünü duyurdu. Ölüm İran'ın resmi haber ajansından henüz teyit edilmedi.
İran'ın 6 Cumhurbaşkanı olan Ahmedinejad, Dini Lider Ayetullah Hamaney'in sevmediği bir isim olarak hatırlanıyor.