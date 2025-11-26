Eskişehir'den sonra gözler Malatya'daki NTE rezervine çevrildi

Batarya üretiminden akıllı telefonlara, enerji sektöründen savunma sanayisine kadar birçok alanda hayati öneme sahip olan nadir toprak elementleri dünyanın dikkatini çekiyor. Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementlerine sahip Eskişehir'de çalışmalar sürerken benzerleri de Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yürütülüyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, Kuluncak'ta büyük bir nadir toprak elementi rezervinin olduğunu söyledi. Gülmez, "Nadir toprak elementleri son günlerde gündeme gelen ülkemiz ve dünya için önemli bir konu. Resmî açıklamalarda dünyanın en büyük ikinci büyük rezervinin Eskişehir'de olduğu belirtildi. Bunun haricinde şehrimizde Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de yapılan çalışmalarda büyük bir rezerv söz konusu. Bununla ilgili Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından çalışmalar yapıldı" dedi.

Kuluncak'tan alınan örnekler incelendi

Kuluncak bölgesinde 2020 yılında çalışma yapıldığını belirten Gülmez, "2020-21-22 yıllarında arazi çalışması yapıldı. Bu arazi çalışmalarında alınan örnekler incelemeye tabi tutuldu. Bu bölgede yeniden bir arazi çalışması başlayacak" şeklinde konuştu.

Çalışmalar yeniden başlayacak

Nadir toprak elementlerinin işletmesinin Malatya dışına kurulacağı yönünde açıklamada bulunan Gülmez, "Bu konuyu ilk haberleştirdiğimiz dönemde benim tek bir amacım vardı. Bir kamuoyu oluşturmak ve bu tesisi Malatya sınırları içinde yapılmasını sağlamaktı. Bürokratların, siyasilerin konuyla ilgili adım atmasını beklemekti. Ama duyumlarımız ve tahminimiz bu işletmenin Malatya sınırları içinde yapılmayacağı yönünde" dedi.

Çalışmaların yeniden başlayacağını söyleyen Gülmez, "Burada çok fazla yeraltı zenginliği söz konusu. Nadir toprak elementlerinin işletmesi riskli ve ayrıntılı. İlk pilot tesis Eskişehir'de kuruladu" dedi.

7 nadir toprak elementi var

MTA'nın 2019 faaliyet raporunda Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yer alan madenlerin belirtildiğini ifade eden Gülmez, "Bunlar mahrem bilgiler değil. 7 tane nadir toprak elementi var. Hepsi birbirinden önemli değil. Bu arz-talep meselesi. Gelecekte hangi teknolojide hangileri işe yarayacak? Bunlar önemli. Bu cevherler enerji sektöründe savunma teknolojisine kadar kullanılabilecek nitelikte özelliğe sahip. Zamanla ilerleyen teknolojiyle de daha farklı alanlarda da kullanılma müsait elementler" diye konuştu.