Faik Öztrak saat verdi: Yapacağımız açıklamayı bekleyin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur için oy verme işleminin saat 17.00'de sona erdiğini hatırlattı.

Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız

Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlara teşekkür ettiklerini belirten Öztrak, "Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Mevcut ve önceki dönem milletvekilleri başta olmak üzere tüm CHP örgütlerinin seçim bölgelerinde görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Öztrak, kendilerinin de parti genel merkezinde kurdukları veri sistemiyle sandık sonuçlarını takip ettiklerini söyledi.

Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız

Faik Öztrak, "Üstüne basa basa söylüyorum, milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Sadece iki adayın oylandığı için sonuçların bu akşam hızla belli olacağını dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz. Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza, özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum, sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız.

Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın

Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz, sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

Milletimiz, saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin. Birleşe birleşe bugüne geldik, bugün hep birlikte kazanacağız. Demokrasi kazanacak, 'Yandaşımın değil, vatandaşımın refahı' diyenler kazanacak. Cumhuriyetin 2. yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz."