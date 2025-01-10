Ferdi Tayfur şarkıları artık izinsiz mi kullanılacak? MESAM'dan açıklama geldi!

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, en çok konuşulan konulardan birisi de şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki iddialar. İddiaların kaynağı ise Ferdi Tayfur'un yıllar önce bir röportajda sarf ettiği şu ifadeler: "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek."

Dilekçe yok

MESAM Başkanı Recep Ergül, ünlü sanatçının eserlerinin telif hakkı ile ilgili tartışmaya son noktayı koydu. MESAM youtube kanalında bir video yayınlayan Ergül, telif tartışmasına açıklık getirdi.

Ferdi Tayfur'un bahsi geçen röportajındaki ifadelerini hatırlatan MESAM Başkanı Recep Ergül "Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da, MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalırlar" dedi.

Ayrıca Tayfur'un cenaze töreni sırasında cami ve mezarlıkta yaşanan bazı tatsızlıklara da sert tepki gösteren Ergün "Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı bir takım davranışları nefretle kınıyorum” açıklamasında bulundu.

Henüz cenaze kaldırılmadan Ferdi Tayfur'un kişilik haklarına yapılan saldırılar ile müziğini aşağılayanlara da oldukça sert bir şekilde eleştiren Ergül, sanatçının ailesiyle sürekli dayanışma içinde olacaklarını söyledi.