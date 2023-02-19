Fuat Oktay: 105 bin bina yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

163 enkazda arama kurtarma sürüyor

Fuat Oktay, 275 bin personelle 163 enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazlarda arama kurtarma sayısı 73’e kadar düşmüş durumda." dedi.

Hasarlı bina sayısı

Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını söyleyen Oktay, bu binalardan 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığı bilgisini verdi.

Oktay, hasarsız binalara ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"830 bin 806 binanın 407 bin 786'sı hasarsız. Yani çalışılan, tespiti yapılan her bir binanın yaklaşık yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. Az hasarlı binalara baktığımızda 205 bin 86'sı, o da yüzde 24 buçuğu yapıyor. Yani toplam yüzde 73'e yakın bir oranı binaların tekrar içerisinde doğrudan oturulabilir veya ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda."

"Evim yuvan olsun" kampanyası

Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini söyledi.

Bununla ilgili bir kampanya başlattıklarını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler. Eğer bu siteden başvurabilirlerse bu defa bu evler kaymakamlıklarımız aracılığıyla süreli olarak depremzede ailelerimizin, özellikle dezavantajlı depremzede ailelerimizin, kullanımına sunacağız. Yani ev sahibiyle afetzede kardeşlerimizi karşı karşıya getirmekten ziyade doğrudan, arada kaymakamlığın garantörlüğünde bir sistemi ve süresi bittiğinde de yine aynı kamu otoritesinin garantörlüğünde evinin teslim edileceği bir sistem bu. Ola ki evde bazı sıkıntılar olursa o da yine sigorta sistemiyle de sigortalayarak yapılıyor olacak. Yine bu platformda bağışçılarımız, depremzede aileler için kira yardımında da bulunabilirler. Yani birisi kira yardımında bulunursa bir başkası da kiralık verirse onun kirası bağışlanan kiradan ödenebilir."

Fahiş kira artışları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın gündeminde fahiş kira artışları da vardı. Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da." diye konuştu.

Depremde zarar gören tarihi binalar

Oktay, depremlerde zarar gören tarihi binalara ilişkin de şunları söyledi;

"İncelenen eser sayısı 433'tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir."

Refakatsiz çocuklar

Refakatsiz çocuklarla ilgili son derece hassas olunduğunun altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"1713 çocuğumuz var şu anda. Bunlardan ailelerine teslim edilen 1141 çocuğumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Hastanede takip edilen 490 çocuğumuz var. Sevgi Evleri gibi birimlerinizde kalan misafir 82 çocuğumuz var. Kimliği belirlenen çocuklarımız 1469'dur. 244'ünün de kimliğini belirlemeye çalışıyoruz. Milletimizin, vatandaşlarımızın farklı kaynaklardan, içerden ve dışardan fark etmez refakatsiz çocuklarımız üzerinden prim yapmaya çalışan, siyaset yapmaya çalışan, seviyesini düşürmeye çalışanlara, dezenformasyon yapanlara kesinlikle itibar etmesinler."