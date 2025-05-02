Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, pek çok kişi mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini dile getiriyor.

Garanti mobil çöktü mü?

Bu durumun ardından internette "Garanti mobil çöktü mü?" ve “Uygulamaya neden giriş yapılamıyor?” gibi arama ifadeleri öne çıkmaya başladı.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

Resmi açıklama geldi

Öte yandan Garanti BBVA tarafından da açıklama geldi. Teknik bir aksaklığın yaşandığını belirten banka "Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.