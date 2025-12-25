Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol ile serbest bırakıldı
Son dakika... Gazeteci Barış Terkoğlu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesi alınan Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adlî kontrol ile serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Terkoğlu, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Terkoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin ardından adlî kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Terkoğlu yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adlî kontrol ile serbest bırakıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ