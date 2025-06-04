23 Derece’nin sahibi gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan anjiyo operasyonu sırasında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Ankara’da özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden Özbek’in, işlem öncesinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Beynine pıhtı atması sonucu bilinci kapanan deneyimli gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 Derece çalışanlarından Mücahit Enes Turbil, Özbek’in vefatını X‘ten şöyle duyurdu:

“Değerli patronumuz, ağabeyimiz ve aile dostumuz Gökhan Özbek, geçirdiği rahatsızlık sonucu bugün hastaneye başvurdu. Anjiyo operasyonu sırasında meydana gelen beyin kanaması sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti.”

Gökhan Özbek kimdir?

1983 yılında Niğde'de doğan Gökhan Özbek, meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak başladı. Serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, özellikle kurucusu olduğu 23 Derece isimli sosyal medya platformuyla tanınıyordu.