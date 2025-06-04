Gazeteci-yazar Nihat Genç entübe edildi

Veryansın TV'de yazıları ve yorumlarıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulunan gazeteci-yazar Nihat Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Genç’in yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır” ifadelerini kullandı.