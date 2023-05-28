Gelecek Partisi: İnşallah iktidar zihniyetini değiştirir
Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, seçim sonuçlarını “Millet iktidarı değiştirmedi, inşallah iktidar zihniyetini değiştirir” sözleriyle yorumladı.
Haber Merkezi
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Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Üstün, Twitter'dan, "Seçim sonuçları milletimize hayırlı uğurlu olsun. Millet iktidarı değiştirmedi inşallah iktidar zihniyetini değiştirir ve liyakatlı kadrolarla milletin ağır sorunlarını çözmeye odaklanır" ifadelerini kullandı.