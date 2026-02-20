Gelenekler ve maneviyat ile ekonomiye canlılık katıyor
Geleneksel olarak insanları iftar sofralarında buluşturan Ramazan ayı, gıda ve perakende sektöründe hareketliliğe yol açıyor. 2026 yılında sadece Ramazan kolisi ve yardımlaşma çekleri kaynaklı 30 milyar liralık pazar oluşması bekleniyor. Manevi yönlerin güçlendiği bu ayda tüketim eğilimleri, yılın diğer zamanlarına göre farklılaşsa da israfın önüne geçmek daha başka bir önem kazanıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başladı. Yine ilk iftar da dün akşam yapıldı. Ramazan ile birlikte gelen, Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta başlayacak.
Oruç tutmanın yanı sıra başka ibadetlerin de eda edilmesiyle manevi yönden yoğun geçen bu ayda şükür, birbirinin halinden anlama, yardımlaşma ve nimetlerin paylaşımı gibi eylemlerle inanç sahiplerinin arasındaki bağlar güçleniyor. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü ve ihtiyaç sahiplerine uzanan bir yardım eli fitre de bu bağları güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.
Dini takvimin 9’uncu ayı Ramazan, aynı zamanda İslam’ın beş şartı arasındaki oruç ibadeti ile geçtiği için bu mübarek ayın gıda ile doğrudan bir ilişkisi söz konusu…
Bu nedenle İslam ülkelerinde hazırlıklar çoğunlukla gıda perakendecilerinde artan talebe hazırlıklı olabilmek adına en az bir ay öncesinden başlıyor. Dünya genelinde 2 milyarı aşkın Müslüman nüfusu olduğu düşünülünce küresel boyutta ticari hareketlilik gündeme geliyor. Bir ay süresince yiyecek ve içecek reklamlarının yoğun olması tesadüf olmadığı gibi “İftar” ile “Sahur” arasındaki zaman diliminde gıda tüketiminin yanı sıra ev dışı tüketimde Ramazan’a özel şekilleniyor.
30 milyar liralık hacim oluşturması bekleniyor
İçilebilir su, sağlıklı gıda ve besine ulaşabilmenin önemi ve bu nimetlerin değerinin idrak edilmesi gereken Ramazan ayını, manevi yönünü bir yana bırakarak yıkıcı bir tüketim dönemi haline getirmek doğru bir yaklaşım değil. Bu ayı sağlıklı bir şekilde idrak edebilmek aynı zamanda israfın önüne geçmekle mümkün.
Perakende tarafında ise israfı en aza indirgeyecek şekilde hazırlanan Ramazan kolileri yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bu aya özel bir dayanışmayı meydana getiriyor. 2026 yılının Ramazan ayında İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği’ne (İstanbul PERDER) göre 2025 yılına oranla Ramazan kolisi fiyatlarında yüzde 15-20 artış gözlendi. Koli içeriğinde çoğunlukla temel gıda maddelerine yer verilirken, koli fiyatlarının 499 liradan başlamakla birlikte 2 bin liraya kadar değiştiği belirtildi.
Buna karşın son yıllarda koli hazırlığının yanı sıra marketlerin yardımlaşma kartı ya da çekleri daha çok rağbet görüyor. Lojistik kolaylığı ve kullanıcı tercihlerine uyarlanabilir olmasıyla yardım çekleri, kolilere oranla daha avantajlı bulunduğundan tercih ediliyor. Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70- 75 artış yaşanması bekleniyor.
Koliden çeke dönüşümün başlıca nedenlerini ise kolilerin dağıtım maliyetlerindeki artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının tespiti noktasındaki zorluklar oluşturuyor. Hediye çekleri tüketiciler tarafından farklı günlerde ihtiyaçlara göre kullanılabildiği gibi gıda dışı ürün alıma olanağı da tanıyor. Çek ve kolilerin 2025 yılında 20 milyar lira civarında ekonomi oluşturduğu tahmin edilirken, bu yıl 25-30 milyar lira arasında bir pazar oluşturacağı öngörülüyor.
Ramazan ayında sadece gıda harcamaları yüzde 50-100 oranında artmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin yaklaşık yüzde 80’inin Ramazan ayında tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Ramazan ayındaki gıda tüketiminin yıllık gıda harcamalarının yüzde 15’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. En çok tüketilen ürünler arasında hurma, fındık ve kuruyemiş ile süt ürünleri yer aldığı belirtilirken, Ramazan ayında ekmek veya pide, tavuk ve kuru meyve tüketimi yılın diğer aylarına artış gösteriyor.
Hurma ihracatında rekor 2025’te gerçekleşti
Yılın her döneminde bulunabiliyor olmasına karşın Ramazan ayında tüketimi zirveye ulaşan başlıca ürünün hurma olduğunu söylemek mümkün. Oruç açmak için öncelikle tüketilmesi bir gelenek halini alan bu meyve, besleyici olmasının yanı sıra tok tutma özelliğine de sahip.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021’de 49,4 bin ton, 2022’de 44,4 bin ton, 2023’te 54,4 bin ton, 2024’te 63,6 bin ton ve geçen yıl 67 bin ton hurma ithal edildi. Böylece 5 yıllık dönemde yaklaşık 278,6 bin ton hurma ithalatı gerçekleştirildi. Buna göre son 5 yılda hurma için ödenen toplam tutar 414,5 milyon dolara yaklaştı. Öte yandan Türkiye, 2021-2025 döneminde 125,1 milyon dolar karşılığı 48,8 bin ton hurma ihraç etti. Geçen yıl ise hurmada 31,9 milyon dolarla en yüksek dış satım yapıldı.
Ramazan’da İstanbul bir başka
Gıda tüketiminin yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla iç turizmde hareketlilik yaşanıyor. Bu kutsal dönemde İstanbul, inanlar için daha cazip bir merkez halini alıyor. Ziyaret noktalarının başında Eyüp Sultan Camii ve semti ile Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii gibi anıt eserlerin bulunduğu Sultanahmet Meydanı bir merkez haline geliyor. Ayrıca Kutsal Emanetler dairesi dolayısıyla Topkapı Sarayı Müzesi’nde ziyaretçi sayısı artıyor. Buna ilave bir Ramazan ayı geleneği halini alan Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesinin açılışı, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00’da yapılacak. Daire, mübarek ay boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyarete açık kalacak.
İftarlık pidenin kilosu azami 100 lira olacak
İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi için fırıncılar hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Ramazan pidesinin kilogram fiyatı azami 100 lira olacak. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ramazan pidesinin 250 gramı 25 liradan, 300 gramı 30 liradan, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 liradan satışa sunulacak.