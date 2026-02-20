Gelenekler ve maneviyat ile ekonomiye canlılık katıyor

Hüseyin VATANSEVER

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başla­dı. Yine ilk iftar da dün akşam ya­pıldı. Ramazan ile birlikte gelen, Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan da­ha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayra­mı ise 20 Mart’ta başlayacak.

Oruç tutmanın yanı sıra başka ibadet­lerin de eda edilmesiyle manevi yönden yoğun geçen bu ayda şü­kür, birbirinin halinden anlama, yardımlaşma ve nimetlerin pay­laşımı gibi eylemlerle inanç sa­hiplerinin arasındaki bağlar güç­leniyor. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü ve ihtiyaç sahiplerine uzanan bir yar­dım eli fitre de bu bağları güçlen­diren unsurlar arasında yer alıyor.

Dini takvimin 9’uncu ayı Rama­zan, aynı zamanda İslam’ın beş şartı arasındaki oruç ibadeti ile geçtiği için bu mübarek ayın gıda ile doğrudan bir ilişkisi söz konu­su…

Bu nedenle İslam ülkelerin­de hazırlıklar çoğunlukla gıda pe­rakendecilerinde artan talebe ha­zırlıklı olabilmek adına en az bir ay öncesinden başlıyor. Dünya ge­nelinde 2 milyarı aşkın Müslüman nüfusu olduğu düşünülünce küre­sel boyutta ticari hareketlilik gün­deme geliyor. Bir ay süresince yi­yecek ve içecek reklamlarının yo­ğun olması tesadüf olmadığı gibi “İftar” ile “Sahur” arasındaki za­man diliminde gıda tüketiminin yanı sıra ev dışı tüketimde Rama­zan’a özel şekilleniyor.

30 milyar liralık hacim oluşturması bekleniyor

İçilebilir su, sağlıklı gıda ve besi­ne ulaşabilmenin önemi ve bu ni­metlerin değerinin idrak edilme­si gereken Ramazan ayını, manevi yönünü bir yana bırakarak yıkıcı bir tüketim dönemi haline getir­mek doğru bir yaklaşım değil. Bu ayı sağlıklı bir şekilde idrak ede­bilmek aynı zamanda israfın önü­ne geçmekle mümkün.

Perakende tarafında ise israfı en aza indirge­yecek şekilde hazırlanan Rama­zan kolileri yardımseverler ve ih­tiyaç sahipleri arasında bu aya özel bir dayanışmayı meydana getiri­yor. 2026 yılının Ramazan ayında İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddele­ri Perakendeciler Derneği’ne (İs­tanbul PERDER) göre 2025 yılına oranla Ramazan kolisi fiyatların­da yüzde 15-20 artış gözlendi. Koli içeriğinde çoğunlukla temel gıda maddelerine yer verilirken, koli fi­yatlarının 499 liradan başlamakla birlikte 2 bin liraya kadar değiştiği belirtildi.

Buna karşın son yıllarda koli ha­zırlığının yanı sıra marketlerin yardımlaşma kartı ya da çekleri daha çok rağbet görüyor. Lojistik kolaylığı ve kullanıcı tercihlerine uyarlanabilir olmasıyla yardım çekleri, kolilere oranla daha avan­tajlı bulunduğundan tercih edili­yor. Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70- 75 artış yaşanması bekleniyor.

Koliden çeke dönüşümün başlıca nedenlerini ise kolilerin dağıtım maliyetlerindeki artış ve kullanı­cı ihtiyaçlarının tespiti noktasın­daki zorluklar oluşturuyor. Hedi­ye çekleri tüketiciler tarafından farklı günlerde ihtiyaçlara göre kullanılabildiği gibi gıda dışı ürün alıma olanağı da tanıyor. Çek ve kolilerin 2025 yılında 20 milyar li­ra civarında ekonomi oluşturduğu tahmin edilirken, bu yıl 25-30 mil­yar lira arasında bir pazar oluştu­racağı öngörülüyor.

Ramazan ayında sadece gıda harcamaları yüzde 50-100 ora­nında artmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin yaklaşık yüz­de 80’inin Ramazan ayında tüke­tim alışkanlıklarını değiştiriyor. Ramazan ayındaki gıda tüketi­minin yıllık gıda harcamalarının yüzde 15’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. En çok tüketilen ürün­ler arasında hurma, fındık ve ku­ruyemiş ile süt ürünleri yer aldı­ğı belirtilirken, Ramazan ayında ekmek veya pide, tavuk ve kuru meyve tüketimi yılın diğer ayları­na artış gösteriyor.

Hurma ihracatında rekor 2025’te gerçekleşti

Yılın her döneminde bulunabiliyor olmasına karşın Ramazan ayında tüketimi zirveye ulaşan başlıca ürünün hurma olduğunu söylemek mümkün. Oruç açmak için öncelikle tüketilmesi bir gelenek halini alan bu meyve, besleyici olmasının yanı sıra tok tutma özelliğine de sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021’de 49,4 bin ton, 2022’de 44,4 bin ton, 2023’te 54,4 bin ton, 2024’te 63,6 bin ton ve geçen yıl 67 bin ton hurma ithal edildi. Böylece 5 yıllık dönemde yaklaşık 278,6 bin ton hurma ithalatı gerçekleştirildi. Buna göre son 5 yılda hurma için ödenen toplam tutar 414,5 milyon dolara yaklaştı. Öte yandan Türkiye, 2021-2025 döneminde 125,1 milyon dolar karşılığı 48,8 bin ton hurma ihraç etti. Geçen yıl ise hurmada 31,9 milyon dolarla en yüksek dış satım yapıldı.

Ramazan’da İstanbul bir başka

Gıda tüketiminin yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla iç turizmde hareketlilik yaşanıyor. Bu kutsal dönemde İstanbul, inanlar için daha cazip bir merkez halini alıyor. Ziyaret noktalarının başında Eyüp Sultan Camii ve semti ile Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii gibi anıt eserlerin bulunduğu Sultanahmet Meydanı bir merkez haline geliyor. Ayrıca Kutsal Emanetler dairesi dolayısıyla Topkapı Sarayı Müzesi’nde ziyaretçi sayısı artıyor. Buna ilave bir Ramazan ayı geleneği halini alan Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesinin açılışı, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00’da yapılacak. Daire, mübarek ay boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyarete açık kalacak.

İftarlık pidenin kilosu azami 100 lira olacak

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi için fırıncılar hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Ramazan pidesinin kilogram fiyatı azami 100 lira olacak. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ramazan pidesinin 250 gramı 25 liradan, 300 gramı 30 liradan, bazı işletmelerde de fırının özelliğinden kaynaklı olarak 350 gramı 35 liradan satışa sunulacak.