Marmara’da gece yarısı deprem: Sismik hareketlilik sürüyor

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha karşı 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.28'de kaydedilen ve 11,1 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı Yalova ve İstanbul'da da hissedildi.

Depremin ardından açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, depremin büyüklüğünün düşük olduğunu ancak meydana geldiği bölge nedeniyle dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sismik aktivite devam ediyor

Yıldız, bu büyüklükteki bir deprem üzerinden felaket senaryoları oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Meydana gelen deprem oluşum bölgesi sebebi ile elbette önemlidir" dedi.

Depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Kolu üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Yıldız, sarsıntının Gemlik Körfezi'ndeki sismik aktivitenin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Yıldız, açıklamasında yetkililere de bölgedeki hareketliliği dikkate alma çağrısında bulundu.